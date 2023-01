LIVE Sci alpino | SuperG Wengen 2023 in DIRETTA | Kilde ammutolisce gli svizzeri e si porta in testa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL12.39 Purtroppo si è alzato un vento molto forte nella parte alta. L’Italia non è particolarmente fortunata… 12.38 Ora illlo si abbassa inesorabilmente. Il regolamento che fa partire i migliori dal 6 al 15 non ci convince. Murisier chiude 8° a 1.68. Tocca all’austriaco Stefan Babinsky. 12.35comanda ildicon 0.27 su Rogentin, 0.66 su Odermatt, 1.10 su Kriechmayr, 1.36 su Cochran-Siegle. Per l’Italia la gara non è ancora iniziata, attendiamo fiduciosi…Ora l’ennesimo svizzero, Justin Murisier. 12.34GLI! Cala il gelo a, il pubblico già pregustava la doppietta, ma ...

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Anton 2023 in DIRETTA: nuova cancellazione, rivoluzionato il programma per sabato e domenica SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il super-g maschile sulla Lauberhorn di Wengen, quarto della stagione, a partire dalle ore 12:00. Kilde vuole la rivincita ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NELLA PROVA DI OGGI LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI WENGEN DALLE 12.00 10.08: L'appuntamento, dunque, per gli appassionati di sci a ...