LIVE Sci alpino | SuperG Wengen 2023 in DIRETTA | Dominik Paris 5° e felice Infortunio per Franzoni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA: “NON HO MAI MOLLATO” CALENDARIO RIVOLUZIONATO: IL NUOVO PROGRAMMA DELLE GARE SINO AL 31 GENNAIOA GIOVANNI: COSA È SUCCESSO 14.16 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.15 Per quanto riguarda invece la classifica di, si profila il solito duello tra Odermatt (340 punti) e Kilde (312). 14.15 La classifica generale di Coppa del Mondo vede al comando Odermatt con 1106 punti, seguito a distanza siderale da Kilde a 746. 14.13 Si conclude dunque ildicon il successo n.18 in carriera di Kilde e il 5° posto di un ritrovato. A punti ...

OA Sport

... Rainfall, ore 21:00 su Sky Cinema Action Secondo capitolo di una nota saga- fi che parla di ... Propaganda, ore 21:15 su La 7 Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi ...Harris Goes to Paris" " Jenny Beavan "The Woman King" " Gersha Phillips Excellence in- Fi / ... I Love You, Tommy" " Kameron Lennox Excellence in Variety, Reality - Competition,Television "... LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Anton 2023 in DIRETTA: nuova cancellazione, rivoluzionato il programma per sabato e domenica CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG 13.07 Dominik Paris a RaiSport: “Sono molto contento. E’ stato un periodo difficile, ma non ho mollato. Oggi ho dato tutto, ...SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il super-g maschile sulla Lauberhorn di Wengen, quarto della stagione, a partire dalle ore 12:00. Kilde vuole la rivincita ...