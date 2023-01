LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 6-9 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | inizio non facile per l’EA7

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-14 Circolazione perfetta per lo, segna Smits e il timeout c’è, ma lo chiama Messina. 6-11 Smits pesca un gran canestro dalla media. 6-9 Dai sei metri Davies. 4-9 2/2 Hayes. Brazdeikis trova letteralmente in un sospiro Hayes dal raddoppio, fallo inevitabile di Ricci e sono due liberi a 5’04” dal termine del primo quarto. Siamo in prossimità del timeout televisivo. 4-7 Tripla dalla lunghissima distanza di Smits che va a segno. 4-4 Appoggiodi Brazdeikis. 4-2 1/2 Davies. 7’17” a fine primo quarto. Davies prova ad arrampicarsi verso il canestro dopo una buona circolazione milanese, viene fermato dal fallo di Smits: liberi. 3-2 Barzdeikis resiste alla gran marcatura di Hall e usa il tabellone con successo. 3-0 Realizza l’aggiuntivo Ricci. 2-0 Davies raddoppiato ...

... chiudendo con una vittoria di fronte al pubblico amico in vista del big - match di lunedì sera in Serie A contro l'Milano.TOP SCORER - MILANO: Baron 24; VALENCIA: Dubljevic 26 FINISCE QUI! Terza vittoria consecutiva per Milano, ed è bella perché solida e ottenuta sostanzialmente senza correre alcun reale brivido!Al Forum di Assago, questa sera, si gioca per la diciannovesima giornata di stagione regolare di EuorLeague la gara tra l'Olimpia Milano e lo Zalgiris Kaunas, vittorioso martedì scorso ...Al Forum di Assago, questa sera, si gioca per la diciannovesima giornata di stagione regolare di EuorLeague la gara tra l'Olimpia Milano e lo Zalgiris Kaunas, vittorioso martedì scorso ...