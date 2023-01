LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 50-59 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | l’EA7 prova la disperata rimonta

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout Messina, 2’16” alla fine. Thomas manda in bonus, ci era già arrivato da tempo lo. 53-63 Fadeaway di Ulanovas che raggiunge la doppia cifra. 2’35” alla fine. 53-61 Tabellata di Hall da tre! 50-61 Alla quinta occasione d’attacco Hayes appoggia e segna il +11. Spreca tantoin quest’azione difensiva, -3’30”. Baron penetra, Hayes stoppa, scadono i 24. 50-59 Tripla di Hall! E attenzione perché questo parziale di 10-0 inizia ad aprire scenari, e c’è subito dopo il fallo in attacco di Dimsa! 5’23” al termine. 47-59 Gran canestro di Hines che evita il raddoppio, arriva il timeout delloche in quasi 4 minuti di ultimo quarto ancora non ha segnato. 45-59 1/2 Hall. Hall cerca di penetrare ...