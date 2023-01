LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 34-49 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | scappano i lituani a metà terzo quarto

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-51 Arriva un’altra coppia di liberi per Ulanovas, che li manda a segno. 34-49 Smits da tre, timeout Messina, scappa per davvero lo. 34-46 2/2 Hayes. Hayes tenta la schiacciata contro mezza difesa di, Hall si immola per il fallo e la concessione di due liberi.peraltro già in bonus. 34-44 Semigancio di Ricci che, com’è come non è, entra con gambe e braccia. 6’30” a fine. 32-44 Smits di rapina per rubare e poi andare a schiacciare da solo. 32-42 Tripla frontale di Baron. 29-42 Ulanovas batte Melli e appoggia. 29-40 La risposta di Davies in appoggio. 27-40 Realizza immediatamente Ulanovas. 21:29 Inizia il. 21:27 Pochissimi minuti all’inizio del ...