LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 0-0 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | si inizia!

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:29 Suona l’inno dell’, la storica Devotion. 20:28 QUINTETTI –: Hall Baron Ricci Melli Davies: Bradzeikis Dimsa Smits Ulanovas Hayes 20:27 Terminata la presentazione, tra poco sarà palla a due! 20:24 Ecco che le due squadre sono in corso di presentazione al pubblico. 20:21 Ultime fasi del riscaldamento, poi sarà presentazione. 20:18 E’ anche il giorno in cui la pallacanestro italiana si ferma a ricordare John Fultz, uomo che in una precedente generazione ha dato tantissimo al nostro Paese soprattutto con la maglia bianconera bolognese. “Kociss” è stato ricordato con grande affetto dall’ambiente tricolore, e con pieno merito, in mezzo a tanti ricordi di chi l’ha vissuto. 20:15 Torniamo per un momento sulle assurde scene viste ieri a ...