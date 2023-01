LIVE Napoli-Juventus 1-0 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | Osimhen sblocca la partita

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Gooooooool,, approfitta di una respinta corta di Szczesny,1-0. 13? Tentativo diparato da Szczesny. 11? Bremer ferma Politano in contropiede. 9?che prova ad alzare il baricentro. 7? Contrasto duro su Di Maria, soccorsi per l’argentino che dovrebbe continuare. 5? Di Lorenzo anticipa Kostic lanciato da Locatelli. 3? Inizio aggressivo dellasulla prima manovra del. 1? Inizia la! 20.42 Scendono in campo le due squadre, si parte. 20.39 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre. 20.34 Laè il team che ha vinto più volte per uno a zero nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 ...