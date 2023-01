LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Cornejo Florimo vince tra le moto | Loeb in testa tra le auto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.30 QUAD – Medeiros sempre al comando all’arrivo con 1:36 su Varga e 4:07 su Enrico, in attesa di Kancius, l’unico che può ancora insidiarlo. Quarto Moreno Flores a 5:16, quindi Vingut lascia 21:50, Copetti 21:51 e Giroud 26:39 9.30 CAMION – Al passaggio dei 42km comanda Van Kasteren con 47 secondi su Van Den Brink #511 e 1:13 su Macik, quindi 3:50 su Van Den Brink #506. Al km 87, Van Kasteren è in vetta con 1:34 su Macik e 5:32 su Van Den Brink #506 nei primissimi passaggi. 9.10– Sebastienha raggiunto il traguardo finale di Shaybah precedendo lo svedese Ekstrom (+3’19”), il qatariota Al-Attiyah (+3’31”) e il francese Chicherit (+7’13”). In totale sono sette i piloti che hanno tagliato il traguardo; a meno di sorprese, sarà il transalpinoa ...

