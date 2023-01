Lite per la “supponta” | 22enne minaccia di incendiare il furgone alla suocera

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In dialetto napoletano si chiama “” ma il termine ha origini antiche. Per i latini la parola “sub-punctare” indicava sostegno. Nella tradizione partenopea, invece, quel sostegno assume un’accezione più familiare: sostenere, tramandare un nome per mantenere viva la memoria dei genitori. Soprattutto quella dei nonni del nascituro. La pensava così undi Brusciano, tradizionalista al punto dare moglie eaffinché accettassero per il figlio prossimo nascituro il nome del nonno paterno. Di diverso avviso le due donne, che puntavano a fare al bambino un nome più moderno. Avrebbe avvisato laintimandole di accettare il nome del padre o altrimenti le avrebbe incendiato il. Ladeve aver sortito scarsi risultati perché dopo ...

