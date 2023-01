Lisa Marie Presley | unica figlia di Elvis | morta a 54 anni per arresto cardiaco

la Repubblica

L'ANNUNCIO DELLA FAMIGLIA - 'È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figliaci ha lasciato', scrive la madre Priscilla in un comunicato. 'Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto'.era collassata nella sua casa di ...La notizia della scomparsa diè stata data dalla madre Priscilla a poche ore dal ricovero ospedaliero per il malore che l'aveva colpita ieri sera.Presley, la figlia di Elvis Presley, è morta per un attacco ... Usa, Lisa Marie Presley morta in ospedale dopo un infarto Aveva seguito le orme del padre pubblicando il suo primo album nel 2003. È deceduta dopo il ricovero in ospedale a seguito di un infarto improvviso ...LOS ANGELES - La cantante Lisa Marie Presley è morta giovedì sera all'età di 54 anni, come reso noto dalla madre, l'attrice Priscilla Presley. «È con il cuore infranto che annuncio la devastante notiz ...