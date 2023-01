Lisa Marie Presley | Nicolas Cage ricorda con affetto l' ex moglie | La sua presenza illuminava ogni stanza

In quelle foto da piccola con papà Elvis,Presley sembrava una bambina qualsiasi. Felice. Quegli attimi devono esserle sembrati lontanissimi quando due sere fa si è trovata in ospedale, in preda alla crisi cardiaca che l'ha portata ...Una bellezza camaleonticaPresley Ai Golden Globes 2023 (Getty) - - >Presley è La figlia di lascia un vuoto nel mondo dello star system ma anche in quello beauty. Tutti la conoscevano come l'erede del ...Dai capelli fucsia al trucco grunge: ecco come si è presentata nei decenni la figlia di Elvis, morta a 54 anni ...Hollywood reagisce incredula e addolorata per la morte improvvisa di Lisa Marie Presley. E' scomparsa a soli 54 anni per un arresto cardiaco. Le cause non sono ancora note. (ANSA) ...