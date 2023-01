Lisa Marie Presley morta a 54 anni | era l’unica figlia di Elvis

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) –, unicadi, èdopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco: aveva 54. La madre “Priscillae la famigliasono scioccati e devastati dalla tragica morte della loro amata”, si legge in una dichiarazione, si legge sulla Cnn. “Sono profondamente grati per il sostegno, l’amore e le preghiere di tutti e chiedono privacy in questo momento molto difficile”, aggiungono. Nel 2020aveva perso il figlio Benjamin Keough, morto suicida all’età di 27. Laera stata trasportata in ospedale, dopo essere stata soccorsa nella sua casa di ...