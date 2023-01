Lisa Marie Presley morta a 54 anni | era l’unica figlia di Elvis

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) –, unicadi, èdopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco: aveva 54. La madre “Priscillae la famigliasono scioccati e devastati dalla tragica morte della loro amata”, si legge in una dichiarazione, si legge sulla Cnn. “Sono profondamente grati per il sostegno, l’amore e le preghiere di tutti e chiedono privacy in questo momento molto difficile”, aggiungono. Nel 2020aveva perso il figlio Benjamin Keough, morto suicida all’età di 27. Laera stata trasportata in ospedale, dopo essere stata soccorsa nella sua casa di ...

Corriere della Sera

Dopo la fuga di notizie, la corsa in ospedale per un sospetto infarto e l'enorme apprensione, a 54 anni si è spentaPresley . Lo ha annunciato la madre Priscilla Presley all' Associated Press . "È con il cuore pesante che devo condividere la notizia che la mia bellissima figliaci ha lasciato. ...Famosa per essere la sola figlia di Elvis,Presley , morta a 54 per un infarto, ha frequentato una lunga serie di scuole in California: venne tuttavia espulsa per possesso illegale di droga, in particolare cocaina, la cui dipendenza ... Lisa Marie Presley è morta: era l’unica figlia di Elvis. Aveva 54 anni Di Redazione Online La figlia di Elvis, 54 anni, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Martedì sera era presente alla cerimonia dei Golden Globes a… Leggi ...Washington, 13 gennaio 2023 - Lisa Marie Presley è morta dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco. La figlia di Elvis Presley aveva 54 anni. Nel 2020 aveva perso il figlio Benjamin Keough, ...