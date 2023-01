Lisa Marie Presley | l' ultima intervista due giorni fa ai Golden Globes | ' È instabile | si vede che ha il cuore spezzato'

la Repubblica

... la tenuta dove il padre è sepolto diventato monumento storico nazionale e meta di pellegrinaggio, è chiuso ma i fan hanno già cominciato a portare fiori e candele per rendere omaggio a...Presley è morta all'età di 54 anni. Solo due giorni prima l'unica figlia di Elvis aveva partecipato ai Golden Globes 2023 insieme alla mamma Priscilla e appaludito Austin Butler , vincitore ... Usa, Lisa Marie Presley morta in ospedale dopo un infarto MeteoWeb Lisa Marie Presley è stata trasportata d’urgenza in ospedale per un arresto cardiaco. Lo scrive TMZ. Secondo il tabloid, il battito della figlia 54enne di Elvis Presley è tornato dopo la rian ...È morta a 54 anni Lisa Marie Presley, cantante, unica figlia di Elvis e sua unica erede. La morte, avvenuta in un ospedale di Los Angeles, è stata confermata ...