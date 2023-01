Lisa Marie Presley | la figlia di Elvis Presley | è morta a 54 anni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La cantautrice, unicadi, ènella giornata di ieri dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. A condividere la notizia con la stampa è stato Sam Mast, rappresentante di Priscilla, la madre diè stata portata in ospedale dalla sua casa di Calabasas, in California, dopo un arresto cardiaco, come ha riportato TMZ. La madre ha chiesto ai fan di menzionare lanelle loro preghiere quando all’inizio della giornata di ieri ha dichiarato cheaveva ricevuto cure ...

la Repubblica

ROMA - Se ne è andata improvvisamente a 54 anniPresley, l'unica figlia di Elvis. La domestica l'avrebbe trovata priva di sensi in casa, poi la corsa in ospedale e il ricovero. La cantautrice, molto nota negli Stati Uniti per la sua ...Addio alla figlia del re del rock 'n' roll. E' morta, all'età di 54 anni, dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco,Presley. Unica figlia di Elvis, esordì come cantante con l'album 'To Whom It May Concern'. La figlia del re del rock era stata sposata con la star del Pop, Micheal Jackson e l'attore ... Usa, Lisa Marie Presley morta in ospedale dopo un infarto Lisa Marie Presley, figlia di Elvis e Priscilla, è morta all’età di 54 anni. Giovedì mattina, 12 gennaio, la cantante era stata trasportata con urgenza in ospedale per un apparente problema cardiaco.4 matrimoni, fra cui quello mitico con Michael Jackson, e altrettanti figli, la figlia di Elvis Presley era apparsa martedì ai Gloden Globes ...