Lisa Marie Presley in ospedale per arresto cardiaco Come sta la figlia di Elvis

Secondo quanto scrive Tmz è stata soccorsa in casaPresley ha avuto un arresto cardiaco secondo quanto scrive Tmz. La 54enne, figlia di Elvis Presley, è stata trasportata in ospedale, dopo che i soccorritori sono intervenuti in casa a ...Presley è stata trasportata d'urgenza in ospedale per un arresto cardiaco. Lo scrive TMZ . Secondo il tabloid, il battito della figlia 54enne di Elvis Presley è tornato dopo che le è stata ... Lisa Marie Presley d'urgenza in ospedale per arresto cardiaco - Cultura & Spettacoli MeteoWeb Lisa Marie Presley è stata trasportata d’urgenza in ospedale per un arresto cardiaco. Lo scrive TMZ. Secondo il tabloid, il battito della figlia 54enne di Elvis Presley è tornato dopo la rian ...Sono stati attimi difficili per la cantautrice Lisa Marie Priestley. La figlia del re del rock ha avuto un arresto cardiaco.