Lisa Marie Presley | i mariti famosi | il figlio suicida | i milioni persi - Esteri - quotidiano net

Non ce l'ha fattaPresley . La figlia di Elvis , trasportata d'urgenza in ospedale poche ore fa, si è spenta nella notte a seguito di un arresto cardiaco. A dare la notizia è stata la madre Priscilla Presley ...La figlia di Elvis Presley è stata sposata con Nicolas Cage e Michael Jackson. Unica erede della leggenda del rock and roll, aveva però dilapidato la fortuna lasciata dal ... E' morta Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis colpita da un infarto a 54 anni Il mondo della musica piange l'improvvisa e prematura scomparsa di Lisa Marie Presley, l'unica figlia del leggendario Re del Rock, morta a soli cinquantaquattro anni. Giovedì era stata ricoverata d'ur ...Lo ha annunciato la mamma Priscilla: Lisa Marie Presley è morta il 12 gennaio per un arresto cardiaco a soli 54 anni.