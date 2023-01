Lisa Marie Presley | i beauty look che non dimenticheremo

Leggi su amica

(Di venerdì 13 gennaio 2023)Ai Golden Globes 2023 (Getty)è morta a 54 anni stroncata da un infarto. La figlia di Elvis lascia un vuoto nel mondo dello star system ma anche in quello. Tutti la conoscevano come l’erede del cantante diventato leggenda, come moglie di Michael Jackson e Nicolas Cage. Maera anche altro. In poche hanno saputo cambiaree osare come lei. Dai canoni old Hollywood sfoggiati ai Golden Globes solo pochi giorni fa, ai tratti grunge sfoggiati tanti anni fa con eccentrico smokey eyes e capelli colorati. E poi la bellezza raffinata e classica, quella delle morbide onde tra i capelli....