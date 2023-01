Lisa Marie Presley | è morta la cantante e figlia di Elvis – Il video

(Di venerdì 13 gennaio 2023)dicome il padre, èa 54 anni per un arresto cardiaco. Lo ha confermato a People la madre Priscilla.si è sentita male in mattinata. I paramedici l’hanno soccorsa e assistita nella sua casa di Calabasas, in California, dopo aver avuto un infarto. In settimana ladel re del rock’n’roll aveva presenziato al gala dei Golden Globes insieme alla madre. Entrambe accompagnavano l’attore Austin Butler, premiato per l’interpretazione di “”, il film di Baz Luhrmann.era madre di quattro figli, tra cui l’attrice e regista americana Riley Keough. Oltre che con Danny Keough, da cui ha divorziato ...

