L’ironia degli ucraini sulla riluttanza occidentale a inviare lì carri armati | «Vi diamo la soluzione ai vostri dubbi…» – Il video

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il dibattitosulle forniture di armi pesanti all’Ucraina si fa sempre più acceso. Il governo di Londra sta predisponendo piani per una possibile fornitura di tank all’Ucraina per la guerra contro la Russia che le autorità di Kiev chiedono da mesi. La Francia, dal canto suo, punta a consegnare a Kiev iAMX 10-RC entro due mesi: lo ha reso noto oggi – venerdì 13 gennaio – il ministro delle Forze armate francese, Sébastien Lecornu, come riporta la Cnn. E pure la Finlandia potrebbe donare al Paese invaso tank di fabbricazione tedesca se ci fosse una coalizione più ampia di Paesi pronta a farlo. La conferma è arrivata dal presidente finlandese, Sauli Niinisto, citato dall’agenzia di stampa nazionale Stt. Helsinki. Tuttavia, altri Paesi come ad esempio la Germania – al contrario – sono restii all’invio dei mezzi ...