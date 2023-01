Lirola può tornare in Serie A | trattativa in fase avanzata con un club

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Polpuò essere il none giusto per la fascia destra del Monza. L’ex Fiorentina è in Spagna, all’Elche, ma vorrebbe...

Calciomercato.com

Diversa, per ora, la posizione dei francesi che invece spingono per una cessione definitiva : trattativa in piedi, Polpresto tornare in Italia.Commenta per primo Poltornare in Italia. Il Monza è vicino al terzino destro spagnolo ex Juventus, Sassuolo e Fiorentina, attualmente in prestito all'Elche ma di proprietà del Marsiglia. Monza, Lirola sprinta: contatti col Marsiglia, i dettagli dell'operazione