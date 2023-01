Lioness | Morgan Freeman nella nuova serie Paramount+ di Taylor Sheridan

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ancorae Paramount, che stavolta accolgono nel cast dellauna leggenda come, lasviluppata daper, accoglie nel proprio cast, che raggiunge così i già annunciati Nicole Kidman, Zoe Saldana e Laysla De Oliveira.è basato su un programma della CIA realmente esistito e segue Cruz Manuelos (De Oliveira), una giovane marine rude ma appassionata, reclutata per unirsi alEngagement Team della CIA per aiutare a distruggere un'organizzazione terroristica dall'interno. Saldaña interpreterà Joe, il capo ...

