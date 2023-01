L' influencer Roberta Martini legata e rapinata in casa da tre uomini

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In tre sono entrati la notte scorsa nell'appartamento milanese dellaed ex modella e imprenditricelegandola con delle fascette il tempo necessario per razziare monili il cui...

Virgilio Notizie

Il bottino dei tre rapinatori entrati intorno alle 3 nell'abitazione milanese dell'ed ex top modelMartini era chiuso in una cassaforte che la donna è stata costretta ad aprire. I ...Notte di paura perMartini . Tre rapinatori sono entrati la notte scorsa nell'appartamento milanese della(ha quasi 500 mila follower su Instagram) ed ex modella e imprenditrice nel settore della moda. L'influencer Roberta Martini legata e rapinata a Milano da tre uomini: rubati gioielli e 5 mila euro I malviventi hanno svuotato la cassaforte, dove c'erano 5mila euro in contanti e vari gioielli il cui valore è in via di quantificazione ...È stata aggredita intorno alle 3.15 di questa mattina nel suo appartamento di via Perugino, in zona Monforte a Milano, la influencer di moda 49enne Roberta Martini. Tre uomini con il volto coperto da ...