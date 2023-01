L' incubo Kraken allerta l' Europa | il Covid ci fa sprofondare nel passato

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Contro il rischio associato alla sottovariante XBB.1.5 di Sars-CoV-2, chiamata ‘' sui social, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) suggerisce, fra le azioni consigliate alle autorità sanitarie pubbliche di Ue e Spazio economico europeo, di «prendere in considerazione interventi limitati nel tempo e non farmacologici come restare a casa in caso di malattia, telelavoro (smart-working), uso appropriato di mascherine e buona ventilazione degli spazi interni». Tali consigli si leggono in un documento pubblicato dall'Ecdc sul rischio associato al sottolignaggio Omicron finito sotto i riflettori per la sua avanzata negli Usa. L'agenzia raccomanda inoltre di «mantenere o potenziare livelli adeguati di test e sequenziamento di Sars-CoV-2, secondo le soglie target indicate dalle linee guida Ecdc/Oms», con una «condivisione ...