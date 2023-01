L’incoronazione non è valida” | bomba da Buckingham Palace

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tra le molte notizie che girano sulla Royal Family ne circola una da alcuni giorni sulla prossima incoronazione di Carlo III che potrebbe essere inta. Ma cosa sta succedendo? Lo scoop arriva da Windsor. Come abbiamo più volte raccontato l’atmosfera nella Royal Family in questo periodo è molto tesa, soprattutto per i problemi famigliari tra Carlo e i suoi figli in seguito alla recente uscita del documentario Netflix Harry e Meghan, ma negli ultimi giorni anche per l’uscita del libro confessione di Harry, Spare, nel quale il Duca racconta tutta la sua vita sotto la Corona e il suo risentimento verso il padre e il fratello William. Negli ultimi giorni si è anche parlato molto dell’estromissione del Principe Andrea dai suoi compiti a Palazzo, lui ormai è caduto in disgrazia in seguito allo scandalo Epstein. Ciò gli avrebbe fatto perdere ogni diritto ...