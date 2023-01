Liga LIVE | Celta Vigo-Villarreal 0-0

Commenta per primo Il successo del Villarreal contro il Real Madrid di sabato ha proiettato il Sottomarino Giallo al sesto posto in classifica. La squadra di Quique Setien è tornata a dire la sua per ...InPortugal alle 21.15 in campo Portimonense e Santa Clara mentre inalle ore 21 c'è la partita tra Celta Vigo e Villarreal. Si gioca anche in Marocco la Botola Pro con Wydad - Agadir e ...Il successo del Villarreal contro il Real Madrid di sabato ha proiettato il Sottomarino Giallo al sesto posto in classifica. La squadra di Quique Setien è tornata a dire la sua per la corsa alla quali ...Ritorna in campo LaLiga con la diciassettesima giornata della stagione 2022/23. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite del turno ...