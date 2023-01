“L’idea del centro sportivo a Castel Volturno è nata all’improvviso | vi spiego”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Giuseppe Tambone spiega come èdeldel Napoli aGiuseppe Tambone, ex dirigente della SSC Napoli, si sofferma su Napoli-Juventus ai microfoni di Radio Crc, attraverso la trasmissione Si gonfia la rete: “Il Napoli è meritatamente al primo posto e merita di restarci. Ricordo ancora con i brividi la prima partita: era un mercoledì e giocavamo col Cittadella in un San Paolo strapieno, mi auguro che la tifoseria riesca a dimostrarsi matura. Il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsi un grande campionato. Ed è giusto che questa possibilità venga data anche ai tifosi perché sarebbe un peccato se il Napoli dovesse giocare senza i suoi tifosi. Ecco, mi auguro che i napoletani si mostrino maturi. Non è mai un singolo a determinare la sfida: è ...