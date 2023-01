Liberatevi dall' ossessione | Boschi inchioda Schlein | l' attacco clamoroso

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un'autentica. Un nemico da abbattere, da prendere ad esempio come il male assoluto. Uno scenario che allontana eventuali, timide speranze di un'alleanza futura. Maria Elenarisponde con durezza all'frontale di Elly. Una presa di posizione diffusa grazie ad lungo post, pubblicato pochi minuti fa sulla propria pagina Facebook, con il quale l'ex Ministro delle Riforme Istituzionali si toglie più di un sassolinoe scarpe. "Lasciate stare il passato. Parlate di futuro se siete capaci. Mae ossessioni di una storia che fingete di non ricordare. Ellyè stata candidata alle europee da Renzi e non sarebbe mai entrata a Bruxelles senza il famoso 41%. Il Partito Democratico di Renzi è stato il ...

Boschi difende Renzi e attacca Schlein: "Lascialo stare e parla di futuro, se ci riesci" Un'autentica ossessione. Un nemico da abbattere, da prendere ad esempio come il male assoluto. Uno scenario che allontana eventuali, timide ...(Adnkronos) – "Elly Schlein fa una intervista al giorno per attaccare Renzi e il renzismo. Non ho niente contro Elly ed eravamo insieme sorridenti qualche giorno fa per la presentazione di un libro. O ...