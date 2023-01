Li abbiamo visti mentre | Hunziker-Trussardi | la testimonianza è un terremoto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Gossip impazzito su Michellee Tomaso. I due sono separati ufficialmente. Ma il fatto che siano spesso insieme ha fatto venire qualche dubbio su un possibile ritorno di fiamma. Ad alimentare queste voci è anche un episodio recente: la coppia è stata pizzicata in vacanza insieme sulle piste da sci. La conduttrice e l'imprenditore sarebbero apparsi vicini e affiatati come non mai. Ne ha parlato il settimanale Gente, che nel suo ultimo numero ha dedicato un servizio in esclusiva alla coppia. A dire la loro adesso sono gli albergatori, i ristoratori e i camerieri di San Cassiano in Alta Badia, dove i due hanno trascorso quasi due settimane insieme. Secondo queste persone, che hanno osservato Michelle e Tomaso da vicino, ci sarebbero state tenerezze, baci e abbracci tra di loro. Pare comunque chee ...

Non si supera ancora la logica per cui i servizi per la prima infanzia sonodalla politica ... 2,4 miliardi di euro (più 600 milioni per le scuole dell'infanzia) ma giàvisto come i ...All'allenatore poi è stato anche chiesto quanto sia importante che tutta la rosa si faccia trovare pronta, anchei tanti e pesanti infortuni: 'Importantissimo, in questo momentoanche ...Milano, 13 gen. (askanews) - - INTERVISTA IN INVIATI - FOTO (CHIEDERE A CHICCO) - VIDEO https://www.youtube.com/watchv=VRu3TS3MKLY ...Il terzino del Bari Raffaele Pucino, intervenuto ai microfoni di RadioBari, ha parlato della sfida in programma domani contro il Parma: "Li abbiamo visti contro ...