“L’hanno chiamata per darle la brutta notizia” Ilaria D’Amico | la decisione Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Quasi impossibile da credere, ma perè giunta unadalla Rai. Il pubblico e i fan della conduttrice televisiva avranno non poche difficoltà ad assorbire il colpo, ma ipotizzare che ci potranno essere dei ripensamenti è praticamente impossibile e quindi tutti dovranno mettersi l’anima in pace ed accettare questa novità. Eppure le premesse parevano essere totalmente differenti, come ammesso anche dalla stessa donna nel corso di una intervistai, rilasciata in tempi recenti. Ma il mondo del piccolo schermo può causare stravolgimenti improvvisi ed è ciò che sta succedendo ad. Con lache l’ha travolta, dato che la Rai non vuole tornare probabilmente sui suoi passi. Manca solamente la comunicazione ...