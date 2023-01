LG migliora l’offerta dei servizi per i videogiocatori

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Al CES 2023 molte aziende hanno proposto e annunciato idee di ogni genere. In questa occasione anche LG Electronics ha mostrato il proprio impegno per offrire un'esperienza di gioco di alto livello sulle proprie TV. LG ha annunciato ilo webOS, che permette agli utenti di interconnettersi e di poter personalizzare quasi tutte le impostazioni