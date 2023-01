Lezione di calcio al ‘Maradona’ | Napoli devastante | la Juve torna sulla terra

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ntus annichilita. Come da pronostico la squadra di Luciano Spalletti si conferma nettamente superiore dal punto di vista del gioco e rifila unadialla compagine di Massimiliano Allegri. Si è aperta con il botto la 18ª giornata del campionato di Serie A. I bianconerinodopo 8 vittorie consecutive e appena 7 gol subiti dall’inizio della stagione. Oggi ilha messo a segno 5 gol! Ilsi schiera con Kvaratskhelia, Osimhen e Politano, lantus risponde con Di Maria e Milik. A centrocampo c’è McKennie, sull’esterno il ritorno di Chiesa. Foto di Ciro Fusco / AnsaLa cronaca La squadra di Spalletti entra in campo con una grinta ...

Ha svolto unaa metà tra l'excursus storico con la prima esigenza, in Italia, di un maggior coordinamento in occasione della strage di Bologna per poi arrivare ai Mondiali didel '92 ..."Alvini è molto bravo, preparato, è venuto a farcia Coverciano. Quello che succederà a ... se va a migliorare una situazione fa piacere ma gli errori fanno parte del gioco, il bello del...Quello che sulla carta doveva essere un match combattuto alla fine si è rivelata una vera e propria lezione di calcio: il Napoli ha fatto un sol boccone della Juventus, nettamente sconfitta al San Pao ...BAGNO DI GAVORRANO - Torna l’iniziativa Senior meets Junior. Ogni giovane calciatore ha una sua icona, una figura che guarda con gli occhi di chi vorrebbe ...