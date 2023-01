L' ex ultrà della Roma | Forse qualcuno voleva gli incidenti

Leggi su agi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) AGI - "Ho letto una marea di cavolate in questi giorni e quella che più mi ha fatto ridere è stata: 'Glisi erano dati appuntamento'. Ma quando mai? La verità è che sarebbe bastato guardare gli orari e le coincidenze delle partite in programma domenica scorsa (inisti andavano a Milano con la partita alle 20.45 e i napoletani a Genova per la gara delle 18), per evitare questo casino. Manon c'era questa volontà di fermare tutto". La persona che parla - e a cui AGI ha garantito l'anonimato - ha ormai 50 anni. È un uomo con un lavoro e una famiglia. Un uomo che, fino a poco tempo fa, faceva parteparte più calda del tifo giallorosso. "Si può dire che vivevo in Curva Sud", scherza. La sua analisi sugli scontri dell'altro giorno all'altezza dell'autogrill Badia al Pino è netta: a suo dire, chi ...