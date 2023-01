L' Europa gela Meloni | Il Mes va ratificato così com' è e l' Italia lo farà

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le modifiche chieste dall'alla riforma del Fondo Salva Stati non ci saranno. "Eventuali emendamenti al Mes non saranno negoziati. Dovrà esserecom'è. Ovviamente continueremo la discussione su come sviluppare il Mes ma è una discussione che va avanti tutto il tempo e soprattutto partirà solo una volta che sarà completata la ratifica». Lo ha dichiarato un alto funzionario dell'Ue rispondendo a una domanda sulle richieste dell'di modificare il Mes, il Fondo salva-Stati, prima della ratifica. «Il presidente dell'Eurogruppo è stato a Roma lunedì e ha avuto un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti. La discussione è stata costruttiva, siamo convinti che il Governono avvierà il processo di ratifica che si concluderà in modo positivo», ha aggiunto il funzionario ...

