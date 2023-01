L' etichetta sul vino nuoce ala salute ? Dall' Ue scelte che sanno di lobbies

... per i quali dobbiamo lottare', ha detto il portavoce in un videosito della testata Life ... 'Queste preoccupazioni per una escalation per me sono solo una questione di', ha aggiunto. 2023 ...Vino, l''nuoce gravemente alla salute' La voglia matta Ue di voler 'non proteggere' i prodotti del mediterraneo Finalmente ci sono riusciti a far etichettare il vino con 'nuoce gravemente alla ...I produttori italiani, in particolare la Coldiretti, parlano di "attacco diretto all'Italia, principale produttore ed esportatore mondiale con oltre ...SAN BENEDETTO - L’ok alle etichette allarmistiche sul vino che l’Ue ha concesso all’Irlanda preoccupa il settore vitivinicolo marchigiano. Non tanto per ...