L’Équipe – Manchester United | Erik Ten Hag conferma l’accordo imminente per Wout Weghorst Burnley

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-13 17:24:40 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da(30), in prestito dalal Besiktas da inizio stagione, dovrebbe tornare in prestito nelle prossime ore. In una conferenza stampa alla vigilia del derby traCity (sabato, 13:30),ten Hag, allenatore dei Red Devils, ha detto che un accordo è stato ” chiudere “ per l’attaccante della nazionale olandese (19 presenze, 5 gol). Inoltre, l’ex allenatore dell’Ajax ha elogiato lo stato di forma della sua squadra, sconfitta solo una volta in 18 partite (1-3 in casa dell’Aston Villa) dalla sconfitta all’Etihad Stadium (3-6) all’andata, il 2 ottobre . ...