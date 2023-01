Legata e rapinata in casa Notte da incubo per l' influencer Roberta Martini

(Di venerdì 13 gennaio 2023)daper, notasul web. È stata aggredita intorno alle 3.15 di questa mattina nel suo appartamento di via Perugino, in zona Monforte a Milano, ladi moda 49enne. Tre uomini con il volto coperto da passamontagna sono entrati insua e l'hannocon delle fascette, poi l'hanno costretta ad aprire la cassaforte e hanno portato via 5 mila euro in contanti e monili il cui valore resta da quantificare. Dopo aver svuotato la cassaforte, i tre uomini hanno liberato la 49enne e sono andati via.

