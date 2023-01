L’edizione 103 di Pitti Immagine Uomo è una polaroid moderna

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Life&People.it MEANSWEAR: tra consapevolezza e progresso. Per prevedere le tendenze moda future, non ci resta che attendere ogni anno gli appuntamenti piu? esclusivi. Questo 2023 apre la moda maschile a Firenze conche è un frame che cattura l’essenza contemporanea di uno stile in evoluzione. La 103esima edizione di, apre il calendario degli appuntamenti moda di quest’anno, con una consapevolezza in piu?: quella che, nella moda tutto torna, tutto muta e si trasforma. Impossibile parlare di stile senza considerare gli adattamenti al cambiamento, al tempo e alle nuove circostanze, dalle quali imparare e migliorare. Il salone fiorentino, apre con lo slogan “Way”, espressione della contaminazione e della tradizione, la ...