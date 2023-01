Lecce | muore a 95 anni e lascia tutto alla Asl | 3 milioni in eredità per costruire una casa di cura

, 13 GENa 95anni e lascia in eredità all'Asl diuna casa, titoli e risparmi, per oltre tre milioni di euro, con la finalità di realizzare a Maglie () una struttura "di cura e ...a 95anni e lascia in eredità all'Asl dibeni immobili, titoli e risparmi, per oltre tre milioni di euro, con la finalità di realizzare a Maglie () una struttura 'di cura e assistenza'.Oltre 3 milioni di euro per la Asl di Lecce. È l'eredità lasciata per i suoi concittadini dalla pensionata Vita Carrapa, morta a 95 anni il 16 febbraio del 2019.Maglie (Lecce), anziana signora muore e lascia eredità milionaria alla Asl. Ha lasciato alla ASL di Lecce un’eredità milionaria. Vita Carrapa un’anziana deceduta il 16 febbraio 2019, ha lasciato in er ...