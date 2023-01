Lecce-Milan | tornano a disposizione Kjaer e Origi | Serie A News

Milan News

In attesa di piazzare Zortea , ao a Salerno visto che per il Torino non è più una priorità, ... Senza considerare che ilsta pianificando l'assalto a Højlund, per il quale la ...Ritorna la Serie A TIM con la diciottesima giornata e tra le partite più attese spiccadi sabato 14 gennaio 2023 allo Stadio Via del Mare di. Il fischio d'inizio è atteso per le ore 18:00. Abbonati adesso a DAZN al costo di 29,99 al mese! Ilha iniziato bene il ... Domani Lecce-Milan, le probabili scelte di mister Baroni Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri sono tornati ad allenarsi sia Divock Origi che Simon Kjaer che, per problemi e in momenti diversi si erano fermati lungo il.Missione riscatto per il Milan. Rossoneri che si sono compattati dopo il pari con la Roma e la sconfitta contro il Torino. Notte a Milanello e confronto prima di mettere la testa sul Lecce prima e sul ...