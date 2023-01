Lecce-Milan sabato 14 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Ildi Stefano Pioli viene da due partite negative: il pareggio subito in rimonta contro la Roma ... Sabato alle ore 18, al Via del Mare, ci sarà la sfida contro il sorprendentedi Marco ...Gli azzurri di Luciano , infatti, laureatisi campioni d'inverno con due turni d'anticipo, vincendo stasera potrebbero momentaneamente portarsi a +10 dalle inseguitrici (ilsfiderà ilal ...L’attaccante croato non è pronto per la sfida con i salentini ma partirà ugualmente con la squadre: il motivo Il Milan è pronto per la trasferta di domani pomeriggio al Via del Mare contro il Lecce di ...Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dei rossoneri in trasferta contro il Lecce ...