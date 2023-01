Lecce - Milan | probabili formazioni | le scelte di Pioli

La bellezza dell'impresa sta nel fatto che nasce da una bocciatura. Sorge come frutto della rabbia e della frustrazione, è una reazione (persino esagerata nei termini) a quello che si considera un ...Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, ilsabato riparte da: ecco la probabile formazione di ...Tira una brutta aria in casa Milan dopo le ultime due gare che hanno fatto scattare l’allarme Stefano Pioli ha cambiato i piani, decidendo – in concerto con la società – di portare la squadra in ritir ...La 18esima e penultima giornata di andata si apre con il big match, la sfida del "Maradona" tra Napoli e Juventus, prima e seconda in classifica separate da 7 punti, nell'anticipo del venerdì alle 20.