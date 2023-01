Lecce-Milan | idea Vranckx per sostituire Tonali | Serie A News

Le parole di Marco Baroni, allenatore del, alla vigilia della sfida contro il. Tutti i dettagli Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di. PAROLE - "Affronteremo domani i campioni d'Italia, una squadra con un'identità e ben allenata da Pioli. I rossoneri giocano un calcio moderno, dinamico e meritano complimenti. ...Delusione ma anche certezze. Stefano Pioli parla alla vigilia della gara di campionato in casa dele analizza la situazione rossonera: "Con il Torino abbiamo pensato che la partita fosse diventata facile e quando pensi così perdi lucidità, giochi in modo frenetico e commetti errori".In vista del match di domani contro il Lecce, secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, Junior Messias sembra essere in vantaggio su Alexis Saelemaekers per partire dal.Secondo quanto riferisce Sky, domani contro il Lecce torneranno dal primo minuto diversi titolari. In mezzo al campo si rivedrà Ismael Bennacer, fresco di rinnovo fino al 2027: ...