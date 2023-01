Le sorelle investite da un treno a Riccione | non assunsero alcol o droga

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Chiesta l'archiviazione dell'indagine sull'incidente del 31 luglio ain cui persero la vita Giulia e Alessia. Le due ragazze non erano sotto effetto di sostanze e non hanno volontariamente cercato di togliersi la vita. Per i magistrati è stata una fatalità

Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle di 15 e 17 anni morte dopo essere state investite da un treno dell'alta velocità in transito alla stazione di Riccione, lo scorso 31 luglio, non avevano fatto uso di sostanze stupefacenti né alcol. La Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sull'incidente, concludendo che non si sono suicidate e che è stata una tragica fatalità.