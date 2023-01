Le difficoltà di Saviano alla ricerca di un fotografo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Quando qualcuno mi fotografa ho in testa una sola richiesta. Fai uscire tutto. Che la tua richiesta sia un bisturi che rompa la maschera. Fai uscire la rabbia, tutto l’odio contro il falso che ho in corpo, fai uscire il verde degli occhi di mio padre che ho mischiato al mogano di mia madre. Fai uscire la fame di tenerezza, mostra tutto il cranio nudo e i solchi che la pelle lascia intravedere. Non nascondere il neo, che è il punto a tutte le parole che mi zampillano nella scatola del cervello. Mostra le mani con cui mi reggo e difendo. Illumina l’anello con incise parole di coraggio. Fai uscire il fuoco, tutto il baleno possibile, che incendi la canaglia che mi odia, fotografa tutto il dentro e che il fuori sia solo la forma che prende, come un sudario sullo spirito”. Ecco. Lette e ponderate le peraltro sobrie parole di Roberto, ci si chiedeva soltanto dove ...