Le associazioni consumatori sul caro carburanti 2023

Ledisono state convocate dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per affrontare il problema del caro carburante e del rialzo dei prezzi generalizzati. " ...... abbiamo sollecitato interventi volti ad assicurare l'adozione di regole piu' efficaci per contenere i rialzi dei prezzi' lo dichiarano in un comunicato congiunto ledi...(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – Le Associazioni di consumatori sono state convocate dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per affrontare il problema del caro carburante e del rialzo ...Giornata importanti di incontri sul tema caro carburanti per il Governo. Dopo quello con le sigle dei benzinai, grazie al quale è stato congelato lo sciopero di fine gennaio, è andato in scena anche q ...