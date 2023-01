Lazio | si spacca l’alleanza rosso-verde Bonelli disperato | «A sinistra ci facciamo male da soli»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un pezzo di qua, a sostegno di Donatella Bianchi, candidata del M5S; un altro di là in appoggio ad Alessio D’Amato, scelto da Pd e Azione. C’era una volta, nel. Ora, invece,Italiana ha spiccato il volo verso i 5Stelle, in quello che ora viene definito «polo progressista ed ecologista» mentre i Verdi sono rimasti fedeli alla vecchia “ditta“. Unatura che rischia di trascinarsi oltre il voto del 12 e 13 febbraio, visto che Massimo Cervellini, che diItaliana è il segretario regionale, parla di «inizio di un nuovo percorso».Italiani con il M5S, i Verdi con il Pd La decisione di sostenere la Bianchi è nata dopo che il gruppo dirigente ha aperto un confronto in tal senso ricevendo – assicura ...

Intanto l'attesa e' per domani, rivolta al fronte del Movimento 5 Stelle che, con Bianchi,il Modelloe archivia quell'esperienza del campo largo nella quale molti nel Partito ...Giusto dire che nell'impresa dell'Olimpico c'è un buon 70% di responsabilità della, che è calata drasticamente e che si è fatta sorprendere ingiustificatamente. Zanetti però è stato bravo ad ...Lazio e Lombardia verso le elezioni regionali. I sondaggi danno la riconferma delle forze politiche nelle due regioni. Fratelli d'Italia primo partito ...Se una settimana fa ci avessero detto che l’Empoli avrebbe iniziato il 2023 con due punti in altrettante partite, per di più in trasferta, sicuramente non ci avremmo creduto. Ci saremmo accontentati d ...