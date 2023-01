Lazio | offerto un low cost dell’Inter

Lazio News 24

Roberto Gagliardini potrebbe lasciare l'Inter quest'estate a parametro zero, il giocatore è in scadenza e sarebbe statoallaRoberto Gagliardini potrebbe lasciare l'Inter quest'estate a parametro zero, il giocatore è in scadenza e sarebbe statoalla. Difficile una sua conferma in nerazzurro, ...Pascoli e razze autoctone Serve dialogo quanto comunicazione: neldecine di migliaia di ... In primis Arsial, coordinatore del partenariato: " Ci hal'opportunità di un confronto per ... Mercato Lazio, offerto Gagliardini a parametro zero: la situazione CALCIOMERCATO LAZIO PELLEGRINI - Ogni giorno che passa Luca Pellegrini è più vicino alla Lazio. Nonostante si tratti di un'operazione complicata, il presidente Lotito sta cercando ...Il calciatore, con un contratto in scadenza a giugno 2023, è pronto a lasciare l’Inter. Gagliardini offerto all’Inter: la situazione. Secondo il Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero messo n ...