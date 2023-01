ilmessaggero.it

L'aria 'più inquinata' delA Roma e nella Valle del Sacco (trae cassino). Lo afferma il nuovo report Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) che ha monitorato la qualità dell'aria tramite 55 stazioni fisse ...Sono queste le due candidature al Consiglio Regionale delespresse dall'amministrazione Comunale di. Due candidate sicuramente autorevoli, di spessore, in grado di raccogliere un ... Lazio, da Frosinone a Roma Eur ecco le zone dove l'aria è più inquinata: il nuovo report Arpa L'aria "più inquinata" del Lazio A Roma e nella Valle del Sacco (tra Frosinone e cassino). Lo afferma il nuovo report Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) che ...Sono state le stesse organizzazioni di volontariato del Lazio ed alcune Asl regionali a chiedere l ... Saranno invece nominate 100 guardie zoofile per ciascuna delle province di Frosinone, Rieti, ...