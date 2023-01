Lavinia accusa Alessio Corvino | Mi sono arrivate delle segnalazioni su di te

(Di venerdì 13 gennaio 2023)torna a ' Uomini e Donne ' per chiarire con, ma la tronista non ha belle notizie per il corteggiatore campano. ' Misu di te, ho i video ', ...

Leggi Anche Alessandro Sposito è ancora al centro delle polemiche, questa volta c'entra Gemma Leggi Anche Federico Dainese abbandona il trono di 'Uomini e Donne' Non è la prima volta che...... Uomini e Donne anticipazioni:in lacrime Federico ha portato in esterna Alice e le ha ... litigano animatamente e lei loripetutamente di mancarle di rispetto. Carola dice che un mese fa ...Nuovo scontro a Uomini e Donne tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due protagonisti del Trono Classico in studio si sono accusati a vicenda. “Mi hai strattonata, tu non vedi cosa mi fa stare male”, ...Oggi, giovedì 12 gennaio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo ...